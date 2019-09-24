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В шутку толкались: стала известна предварительная причина ЧП в метро Петербурга

, 5:47 Эфирная новость 32

Очевидцы рассказали, что на платформе стояла компания молодых людей. В какой-то момент одна из девушек упала под подъезжающий поезд.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

Пассажиры петербургского метро оказались почти на 40 минут заблокированы под землей. Поезда одной из линий встали накануне в понедельник, 23 сентября, на перегонах из-за ЧП — на одной из станций девушка упала на рельсы.

По словам очевидцев, на платформе стояла компания молодых людей. Они в шутку толкались, и в какой-то момент одна из девушек упала на пути и мгновенно погибла.

Движение поездов от станции «Дыбенко» до «Площади Александра Невского» было временно приостановлено. Пассажиров выводили по путям, для этого контактный рельс обесточили.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места происшествия на станции петербургского метрополитена.

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