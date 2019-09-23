Движение на четвертой линии петербургского метрополитена приостановлено. Об этом вечером в понедельник, 23 сентября, сообщают очевидцы.

По предварительной информации на станции метро «Площадь Александра Невского» человек упал на пути. О его состоянии пока ничего не известно.

Движение на 4-й линии петербургского метрополитена приостановлено 1/4 ВКонтакте @spb_today 2/4 ВКонтакте @spb_today 3/4 ВКонтакте @spb_today 4/4 ВКонтакте @spb_today

Как рассказал 5-tv.ru один из пассажиров подземки, поезда стоят на станции без движения. В социальных сетях сообщается, что тех, кто оказался в тоннеле выводят пешком.

Официальной информации от пресс-службы метрополитена пока не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.