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  4. Движение на 4-й линии петербургского метрополитена приостановлено

Движение на 4-й линии петербургского метрополитена приостановлено

, 22:57 Срочная новость 151

По предварительной информации, человек упал на пути. Пассажиров некоторых поездов выводят из тоннеля.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

Движение на четвертой линии петербургского метрополитена приостановлено. Об этом вечером в понедельник, 23 сентября, сообщают очевидцы.

По предварительной информации на станции метро «Площадь Александра Невского» человек упал на пути. О его состоянии пока ничего не известно.

Движение на 4-й линии петербургского метрополитена приостановлено

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

3/4

ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

Как рассказал 5-tv.ru один из пассажиров подземки, поезда стоят на станции без движения. В социальных сетях сообщается, что тех, кто оказался в тоннеле выводят пешком.

Официальной информации от пресс-службы метрополитена пока не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Движение на 4-й линии петербургского метрополитена приостановлено

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