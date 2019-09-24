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Индентификацию сотовых абонентов тестируют в России

, 8:14 Видео 35

Чтобы купить сим-кату, достаточно будет сфотографировать себя на камеру смартфона и сказать несколько слов.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Чтобы подключиться к сотовой связи — будет достаточно сфотографироваться на камеру смартфона и сказать несколько слов в микрофон, сообщают «Известия».

В России разрабатывают удаленную идентификацию абонентов. Она необходима, чтобы купить виртуальную сим-карту (eSIM).

При этом, покупать физическую и заключать договор в офисе оператора — станет уже не нужно. Кроме того, нововведение позволит легко и быстро менять тариф или переходить в другую сотовую сеть.

Технологию сейчас тестируют отечественные специалисты. Как пояснил изданию директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексей Черненцов, реализация внедрения виртуальных SIM-карт может быть основана на Единой биометрической системе (ЕБС).

eSIM — встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Получить новое подключение можно будет, просканировав, к примеру, QR-код в личном кабинете оператора.

С конца 2018 года технология eSIM работает в США и европейских странах. Сейчас в мире насчитывается более 40 поддерживающих eSIM операторов. Технология доступна в новых смартфонах Apple, аппаратах Google Pixel, умных часах Samsung и Apple, планшетах iPad.

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