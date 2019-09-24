Индентификацию сотовых абонентов тестируют в России

Чтобы подключиться к сотовой связи — будет достаточно сфотографироваться на камеру смартфона и сказать несколько слов в микрофон, сообщают «Известия».

В России разрабатывают удаленную идентификацию абонентов. Она необходима, чтобы купить виртуальную сим-карту (eSIM).

При этом, покупать физическую и заключать договор в офисе оператора — станет уже не нужно. Кроме того, нововведение позволит легко и быстро менять тариф или переходить в другую сотовую сеть.

Технологию сейчас тестируют отечественные специалисты. Как пояснил изданию директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексей Черненцов, реализация внедрения виртуальных SIM-карт может быть основана на Единой биометрической системе (ЕБС).

eSIM — встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Получить новое подключение можно будет, просканировав, к примеру, QR-код в личном кабинете оператора.