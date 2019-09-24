Индентификацию сотовых абонентов тестируют в России

Чтобы подключиться к сотовой связи — будет достаточно сфотографироваться на камеру смартфона и сказать несколько слов в микрофон, сообщают «Известия».
В России разрабатывают удаленную идентификацию абонентов. Она необходима, чтобы купить виртуальную сим-карту (eSIM).
При этом, покупать физическую и заключать договор в офисе оператора — станет уже не нужно. Кроме того, нововведение позволит легко и быстро менять тариф или переходить в другую сотовую сеть.
Технологию сейчас тестируют отечественные специалисты. Как пояснил изданию директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексей Черненцов, реализация внедрения виртуальных SIM-карт может быть основана на Единой биометрической системе (ЕБС).