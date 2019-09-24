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  4. В Петербурге в мусорной куче нашли останки обгоревших тел

В Петербурге в мусорной куче нашли останки обгоревших тел

, 13:57 220

Жуткую находку обнаружили пожарные во время тушения загоревшейся под Грааповским мостом свалки.

Фото: www.globallookpress.com © Boris Babanov

Утром 24 сентября во Фрунзенском районе Петербурге обнаружили фрагменты обгоревших тел, сообщает РЕН ТВ. Местные жители обратили внимание на горящую свалку под Грааповским мостом на Днепропетровской улице. Пожарные приняли вызов и выехали на место.

Однако увиденное там оказалось куда страшнее. После тушения кучи мусора среди завалов они обнаружили обгоревшие человеческие останки — предположительно двух тел.

Установлением обстоятельств произошедшего займутся правоохранители. Фрагменты тел направили в морг для проведения экспертизы, чтобы установить причину смертей и личности жертв.

Ранее 5-tv.ru писал, что семья с ребенком сгорела в Удмуртии. Пожар в частном одноэтажном доме унес жизни троих человек.

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