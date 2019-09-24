Видео: Россия ответит американцам на запрет участия в ГА ООН

США отказали десяти членам российской делегации и группе сопровождающих лиц во въезде на территорию страны для участия 24 сентября в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Среди неполучивших визы членов делегации — семь сотрудников МИД РФ, включая главу генсекритариата Сергея Бунина. Как уточнили в министерстве, жест США станет темой предстоящей встречи Сергея Лаврова и американского дипломата Майка Помпео в Нью-Йорке. Кроме того, министр поднимет вопрос с трибуны на Генсассамблее ООН. По словам сенатора Косачева, оценку инциденту должны дать международное сообщество и руководство ООН.
Американская сторона также прокомментировала ситуацию. Представители США заявили, что визовые запросы от российской делегации поступили слишком поздно, а сложившаяся ситуация — не более, чем частный случай. Эти утверждения Константин Косачев назвал ложью. Как утверждает сенатор, заявки были поданы 55 дней назад.
Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Косачев назвал ситуацию с невыдачей виз «возмутительной акцией, не имеющей оправданий».