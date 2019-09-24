Видео: Россия ответит американцам на запрет участия в ГА ООН

США отказали десяти членам российской делегации и группе сопровождающих лиц во въезде на территорию страны для участия 24 сентября в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«На момент вылета делегации американская сторона не оформила въездные визы, тем самым радикально нарушив свои обязательства перед международным сообществом как страна, которая обязана обеспечивать необходимые условия для полноценной работы национальных делегаций по линии сессии Генеральной ассамблеи», — прокомментировал член Совета Федерации Константин Косачев.

Среди неполучивших визы членов делегации — семь сотрудников МИД РФ, включая главу генсекритариата Сергея Бунина. Как уточнили в министерстве, жест США станет темой предстоящей встречи Сергея Лаврова и американского дипломата Майка Помпео в Нью-Йорке. Кроме того, министр поднимет вопрос с трибуны на Генсассамблее ООН. По словам сенатора Косачева, оценку инциденту должны дать международное сообщество и руководство ООН.

Американская сторона также прокомментировала ситуацию. Представители США заявили, что визовые запросы от российской делегации поступили слишком поздно, а сложившаяся ситуация — не более, чем частный случай. Эти утверждения Константин Косачев назвал ложью. Как утверждает сенатор, заявки были поданы 55 дней назад.

«Мы будем консультироваться по ответным шагам с российской стороны. Подобного рода провокации не должны сходить с рук», — подытожил член СФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Косачев назвал ситуацию с невыдачей виз «возмутительной акцией, не имеющей оправданий».