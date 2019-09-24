Толстой пригрозил США и ООН из-за невыдачи виз российской делегации

Возмутительный пример неуважения. Так, в российском МИД прокомментировали действия Вашингтона в отношении российской делегации на Генассамблеи ООН.

24 сентября появилась информация о том, что десяти российским сенаторам не выдали визы, и они не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Всемирной организации.

«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее. Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой „рано сдали“», — рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД заявили, что в США не способны хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства. Министр иностранных дел Сергей Лавров намерен в самое ближайшее время обсудить эту тему с американским коллегой Майком Помпео в Нью-Йорке. Тем временем на невыдачу виз отреагировали в Госдуме.

«Американцы считают эту организацию своей домашней, они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией США. Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы, и они свободны в том, кого туда пускать, а кого не пускать», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По словам вице-спикера Госдумы, ответные действия России на такой недружественный шаг США должны быть максимально жесткими.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия ответит американцам на запрет участия в ГА ООН.