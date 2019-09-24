  1. Пятый канал
  4. Толстой пригрозил США и ООН из-за невыдачи виз российской делегации

Толстой пригрозил США и ООН из-за невыдачи виз российской делегации

, 15:53 Эфирная новость 58

В Госдуме предложили пересмотреть принципы ООН в ответ на отказ выдать визы США российской делегации. Десяти членам делегации из РФ не выдали визы для участия в ежегодной сессии Генассамблеии ООН.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Martin Moxter, 5-tv.ru

Возмутительный пример неуважения. Так, в российском МИД прокомментировали действия Вашингтона в отношении российской делегации на Генассамблеи ООН.

24 сентября появилась информация о том, что десяти российским сенаторам не выдали визы, и они не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Всемирной организации.

«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее. Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой „рано сдали“», — рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД заявили, что в США не способны хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства. Министр иностранных дел Сергей Лавров намерен в самое ближайшее время обсудить эту тему с американским коллегой Майком Помпео в Нью-Йорке. Тем временем на невыдачу виз отреагировали в Госдуме.

«Американцы считают эту организацию своей домашней, они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией США. Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы, и они свободны в том, кого туда пускать, а кого не пускать», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По словам вице-спикера Госдумы, ответные действия России на такой недружественный шаг США должны быть максимально жесткими.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия ответит американцам на запрет участия в ГА ООН.

Читайте также

+6° Днём +8°
Ночью +2°
63.71
-0.24 70.02
-0.26
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

16:49
«Прямое сходство!» Брат Лизы Боярской восхищен тем, как его сестра похожа на бабушку
16:42
Видео: На Байконуре освятили последнюю ракету «Союз-ФГ»
16:33
Копия? Ольга Бузова показала свое «превращение» в Дженнифер Лопес
16:23
«Национальная Медиа Группа» запускает сервис more.tv
16:19
Петербурженка серьезно пострадала в ДТП в Таиланде
16:14
Тепловоз в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста

Сейчас читают

«С корабля на бал»: Влад Соколовский празднует день рождения
Разбивший голову в аэропорту Ростова-на-Дону актер Сергей Гармаш был пьян
Дети Николь Кидман не общаются с матерью из-за приверженности саентологии

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев