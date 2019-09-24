Толстой пригрозил США и ООН из-за невыдачи виз российской делегации

Возмутительный пример неуважения. Так, в российском МИД прокомментировали действия Вашингтона в отношении российской делегации на Генассамблеи ООН.
24 сентября появилась информация о том, что десяти российским сенаторам не выдали визы, и они не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Всемирной организации.
В МИД заявили, что в США не способны хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства. Министр иностранных дел Сергей Лавров намерен в самое ближайшее время обсудить эту тему с американским коллегой Майком Помпео в Нью-Йорке. Тем временем на невыдачу виз отреагировали в Госдуме.
По словам вице-спикера Госдумы, ответные действия России на такой недружественный шаг США должны быть максимально жесткими.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия ответит американцам на запрет участия в ГА ООН.