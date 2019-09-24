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«Национальная Медиа Группа» запускает сервис more.tv

, 16:23 Эфирная новость 19

С 24 сентября подписка more.tv также появится в пакетах «Ростелекома» и «МегаФон ТВ».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nick White, 5-tv.ru

Море видео-возможностей предоставит новый сервис, запущенный Национальной Медиа Группой (НМГ). Во вторник, 24 сентября, заработала бета-версия платформы. Пользователям будут доступны премьеры российских и зарубежных сериалов, и конечно, огромная коллекция фильмов, различных шоу, телеканалов. О всех возможностях more.tv в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как спасти телевидение от интернет-пиратства придумали в Госдуме. В Госдуме начали разрабатывать закон «О единой системе онлайн-телевещания».

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