«Национальная Медиа Группа» запускает сервис more.tv

Море видео-возможностей предоставит новый сервис, запущенный Национальной Медиа Группой (НМГ). Во вторник, 24 сентября, заработала бета-версия платформы. Пользователям будут доступны премьеры российских и зарубежных сериалов, и конечно, огромная коллекция фильмов, различных шоу, телеканалов. О всех возможностях more.tv в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как спасти телевидение от интернет-пиратства придумали в Госдуме. В Госдуме начали разрабатывать закон «О единой системе онлайн-телевещания».