«Вулкан виден со всех сторон»: мощный пожар произошел в Сосновом Бору

Мощный пожар тушат в Сосновом Бору в Ленобласти. Нежилое деревянное здание как свечка вспыхнуло на площади в 400 квадратных метров во вторник вечером, 24 сентября.

По предварительной информации, пострадавших нет. Здание охвачено огнем полностью. Пожарище видно со всех частей города.

«Вулкан виден со всех сторон»;

«Аж, с Заречья видать. Страшно даже смотреть. Как будто fire shou…ужас»;

«С парковой тоже вулкан наблюдаем», — пишут жители города в социальных сетях.

Сосновый Бор — город в Ленинградской области, расположенный на берегу Финского залива. Его основной достопримечательностью является Ленинградская Атомная электростанция (ЛАЭС).