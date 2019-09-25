Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019» в Польше

В Москве во вторник, 24 сентября, завершился отбор конкурсантов, которые представят Россию на «Детском Евровидении-2019» в Польше. В финале соревнований приняли участие молодые исполнители в возрасте с 9 до 14 лет из Самары, Кызыла, Москвы, Ярославля, Казани, Тюмени, Челябинска и Санкт-Петербурга. Победителей выбирали члены профессионального жюри, а также телезрители, принявшие участие в интернет-голосовании.

Согласно результатам отборочного этапа, первое место занял дуэт Татьяны Меженцевой из Москвы и Ооржака Денберела из Кызыла. Выступление ребят набрало 941 балл. Теперь молодым исполнителям предстоит отправиться в Гливице, где 24 ноября состоится международный песенный конкурс.

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В то время как Таня и Ооржак только планируют приступить к интенсивной подготовке к предстоящему состязанию, поклонники из разных уголков земли уже желают ребятам победы. Под последними постами юных музыкантов в Instagram появилось множество комментариев, в которых пользователи поддерживают участников дуэта и восхищаются их талантом.

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