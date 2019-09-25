Президент Украины Владимир Зеленский посредством принятия новых законодательных актов старается увеличить полноту своей власти — такое мнение выразил лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот в беседе с ФАН. По мнению эксперта, принятый 20 сентября законодательный акт, согласно которому президент Украины может единолично утверждать план обороны страны, говорит о том, что Зеленский чувствует угрозу от представителей прежнего руководства государства.

« Они (угрозы — Прим.ред.) есть и в прокуратуре, МВД, СБУ и ВСУ, т. е. везде. Поэтому ему, естественно, необходимо иметь в руках рычаг, позволяющий достаточно быстро реагировать на предотвращение этих угроз », — подчеркнул специалист.

Политолог считает, что глава Незалежной пытается сосредоточить всю власть в своих руках. Ситуация вынуждает его превращаться в настоящего «узурпатора», который хочет самостоятельно принимать важные решения.

« Ситуация лепит из него абсолютного диктатора и узурпатора власти, хотя он, может быть, этого не хотел. По всем законам жанра он подтягивает под себя максимальный функционал для принятия быстрых и резких решений. <.> Но пока нет всей полноты судебной власти. Однако этот вопрос не за горами », — пояснил Кот.

20 сентября был принят законопроект, согласно которому президент Украины может единолично утверждать план обороны страны. Однако ранее предоставление главе государства такой возможности вызывало критику со стороны оппонентов действующей власти.

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