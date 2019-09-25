Президент Украины Владимир Зеленский посредством принятия новых законодательных актов старается увеличить полноту своей власти — такое мнение выразил лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот в беседе с ФАН. По мнению эксперта, принятый 20 сентября законодательный акт, согласно которому президент Украины может единолично утверждать план обороны страны, говорит о том, что Зеленский чувствует угрозу от представителей прежнего руководства государства.
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Политолог считает, что глава Незалежной пытается сосредоточить всю власть в своих руках. Ситуация вынуждает его превращаться в настоящего «узурпатора», который хочет самостоятельно принимать важные решения.
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20 сентября был принят законопроект, согласно которому президент Украины может единолично утверждать план обороны страны. Однако ранее предоставление главе государства такой возможности вызывало критику со стороны оппонентов действующей власти.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой.