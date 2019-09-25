Минкульт объяснился про отдельные дни для китайских туристов в КНР

Екатерининский дворец в Царском селе не справляется с потоком приезжих из Китая.

В Министерстве культуры уже предложили ограничить доступ в музей для иностранцев. Из-за их наплыва страдают российские туристы. Ведомство буквально завалено жалобами.

К примеру, чтобы попасть в знаменитую Янтарную комнату, приходится часами простаивать в очередях. При этом потраченные время и деньги не приносят удовлетворения — вечная толкучка, не позволяет рассмотреть интерьеры и экспозицию. Помещения рассчитаны максимум на 800 человек, однако в выходные дни туда набивается чуть ли не в два раза больше.

Ранее -5-tv.ru, уже в следующем году музей планирует ввести систему электронных билетов. Люди будут приезжать к назначенному времени. А группам из Поднебесной выделят определенные дни недели.