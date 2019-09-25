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В Минкульте предложили урегулировать потоки китайских туристов в Царском селе

, 1:47 Видео 20

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова обратила внимание, что россияне не всегда могут попасть в Екатерининский дворец из-за наплыва иностранцев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Instagram @elenkabobrova

Во время обсуждения концепции развития музея-заповедника «Царское село» замминистра культуры РФ Алла Манилова обратила внимание на проблему, с которой приходится сталкиваться россиянам при посещении Екатерининского дворца. По словам замглавы ведомства, граждане РФ зачастую не могут попасть в музей из-за наплыва иностранных туристов, большую часть которых составляют гости из Китая. Иногда желающим попасть в Янтарную комнату приходится стоять в очереди по четыре часа.

«В министерство поступают массовые жалобы на „Царское село“, на массовый коллапс с туристами… Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы», — подчеркнула Манилова.

Для того, чтобы разрешить проблему, она поручила директору заповедника и департаменту музеев Минкультуры урегулировать туристические потоки в «Царском селе». Замминистра культуры РФ предложила ввести дни посещений для гостей из Китая, чтобы туристы из РФ тоже имели возможность попасть в Екатерининский дворец.

«Одна из ключевых проблем — введение регуляторов потоков туристов и обеспечение доступа граждан к нашим объектам культурного наследия, иначе мы одной рукой делаем нацпроект „Культура“, а второй делаем все против», — отметила Манилова.

В свою очередь, директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова добавила, что в следующем году планируется ввести электронную систему продажи билетов по паспортам, чтобы посетители могли приехать к определенному времени и не стояли часами в очередях.

Изначально заявление Маниловой было воспринято СМИ, как призыв к ограничению доступа в Царское село китайских туристов. Однако, как сообщили в Минкульте, ведомство не намерено вводить меры для уменьшения числа гостей из Китая в музее-заповеднике. Жители Поднебесной — желанные гости в Екатерининском дворце. В данном случае речь идет в целом о регулировании потоков иностранных туристов, из-за которых граждане РФ не могут насладиться искусством и увидеть исторические экспонаты. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для борьбы с «перекупщиками» Екатерининский дворец ограничит продажу билетов.

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