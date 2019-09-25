Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

Судно под флагом Гибралтара Baltic Carrier село на мель у берегов Швеции из-за уснувшего за штурвалом капитана ночью в четверг, 24 сентября. Об этом сообщает телеканал Эс-вэ-тэ. Ситуацию прокомментировал сотрудник береговой охраны королевства Мартина Седерберг.

«Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности. Ведется расследование. Его могут задержать», — заявил представитель ведомства.

Семь членов экипажа грузового судна Baltic Carrier являются гражданами России, никто из них не пострадал. Корабль двигался из Калининградской области в шведский город Линчепинг. Серьезных повреждений судна не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сухогруз с древесиной сел на мель в Ленобласти.