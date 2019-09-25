  1. Пятый канал
  4. Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

, 10:05 59

Глава экипажа подозревается в управлении плавсредством в нетрезвом состоянии.

Фото: marinetraffic.com / Steen Kofod

Судно под флагом Гибралтара Baltic Carrier село на мель у берегов Швеции из-за уснувшего за штурвалом капитана ночью в четверг, 24 сентября. Об этом сообщает телеканал Эс-вэ-тэ. Ситуацию прокомментировал сотрудник береговой охраны королевства Мартина Седерберг.

«Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности. Ведется расследование. Его могут задержать», — заявил представитель ведомства.

Семь членов экипажа грузового судна Baltic Carrier являются гражданами России, никто из них не пострадал. Корабль двигался из Калининградской области в шведский город Линчепинг. Серьезных повреждений судна не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сухогруз с древесиной сел на мель в Ленобласти.

Читайте также

+4° Днём +9°
Ночью +2°
63.71
-0.24 70.02
-0.26
Гороскоп на 25 сентября: Водолеи, отдохните от умственной акробатики!

Последние новости

11:18
Видео: Жителя Барнаула подозревают в жестоком убийстве пятилетнего сына
11:03
Звезда «Реальных пацанов» осталась без квартиры в Москве
10:52
«Пулково» представил список из 33 стран для полетов по «открытому небу»
10:34
В Челябинской области нашли тело сотрудника ФСБ
10:25
Валентина Матвиенко переизбрана в третий раз на пост председателя Совета Федерации
10:23
Почему не стоит пропускать экшен «Герой» с Машковым и Ходченковой

Сейчас читают

«Подгузник бы хоть поменяли»: Денис Клявер рассмешил фанатов видео с сыном
«Накипело!» Экс-возлюбленная Тимати ответила хейтерам на обвинения в анорексии
«Как в голливудском фильме!»: Рита Дакота о своем отдыхе в Греции

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев