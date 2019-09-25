Валентина Матвиенко переизбрана в третий раз на пост председателя Совета Федерации

Экс-губернатор Северной столицы, сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко в третий раз переизбрана на пост председателя Совета Федерации. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Интерфакс по итогам заседания верхней палаты российского парламента.