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  4. Валентина Матвиенко переизбрана в третий раз на пост председателя Совета Федерации

Валентина Матвиенко переизбрана в третий раз на пост председателя Совета Федерации

, 10:25 Срочная новость 40

Спикер высшей палаты парламента России представляет Санкт-Петербург.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Экс-губернатор Северной столицы, сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко в третий раз переизбрана на пост председателя Совета Федерации. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Интерфакс по итогам заседания верхней палаты российского парламента.

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