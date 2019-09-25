Экс-губернатор Северной столицы, сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко в третий раз переизбрана на пост председателя Совета Федерации. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Интерфакс по итогам заседания верхней палаты российского парламента.
Валентина Матвиенко переизбрана в третий раз на пост председателя Совета Федерации
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Спикер высшей палаты парламента России представляет Санкт-Петербург.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
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