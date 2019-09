На песню The Beatles выйдет новый клип к 50-летнему юбилею альбома Abbey Road

В честь 50-летнего юбилея легендарной пластинки The Beatles — Abbey Road — 26 сентября состоится премьера показа нового клипа для трека Here Comes The Sun. Фанаты с нетерпением ждут выхода ролика, а создатели арт-шедевра опубликовали его тизер в официальном YouTube-аккаунте музыкальной группы.

В новом клипе будут использоваться фото и видео записи из личного архива Пола Маккартни. Альбом Abbey Road назван так в честь улицы, на которой находилась студия битлов. На этой же улице была создана обложка для пластинки — поистине легендарный снимок, на котором четыре участника группы переходят дорогу по пешеходному переходу. Фотографию The Beatles для пластинки сделали 8 августа 1969 года. У съемочной команды было всего десять минут, чтобы запечатлеть звезд — лондонскую людную улицу специально перекрыли полицейские.

Abbey Road — двенадцатый по счету и последний совместный альбом всех четырех битлов.

