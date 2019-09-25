  1. Пятый канал
  4. На песню The Beatles выйдет новый клип к 50-летнему юбилею альбома Abbey Road

На песню The Beatles выйдет новый клип к 50-летнему юбилею альбома Abbey Road

, 16:54 Видео 71

Премьера ролика состоится 26 сентября.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Chris Walter

В честь 50-летнего юбилея легендарной пластинки The Beatles — Abbey Road — 26 сентября состоится премьера показа нового клипа для трека Here Comes The Sun. Фанаты с нетерпением ждут выхода ролика, а создатели арт-шедевра опубликовали его тизер в официальном YouTube-аккаунте музыкальной группы.

В новом клипе будут использоваться фото и видео записи из личного архива Пола Маккартни. Альбом Abbey Road назван так в честь улицы, на которой находилась студия битлов. На этой же улице была создана обложка для пластинки — поистине легендарный снимок, на котором четыре участника группы переходят дорогу по пешеходному переходу. Фотографию The Beatles для пластинки сделали 8 августа 1969 года. У съемочной команды было всего десять минут, чтобы запечатлеть звезд — лондонскую людную улицу специально перекрыли полицейские.

Abbey Road — двенадцатый по счету и последний совместный альбом всех четырех битлов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появился новый клип The Beatles на песню Glass Onion.

Читайте также

+6° Днём +9°
Ночью +3°
64.19
0.48 70.59
0.57
Гороскоп на 25 сентября: Водолеи, отдохните от умственной акробатики!

Последние новости

17:31
Сеть «больниц» в Петербурге годами обманывала пожилых пациентов
17:26
«Потапу повезло!»: Настя Каменских отдыхает, пока муж выпускает новый альбом
17:07
Генерал-майора МВД задержали за покушение на мошенничество
17:03
Пожар на российском траулере в Тромсе локализовали
16:54
На песню The Beatles выйдет новый клип к 50-летнему юбилею альбома Abbey Road
16:43
Второй самолет с экипажем аварийной плавбазы «Петр Житников» вылетел во Владивосток

Сейчас читают

Ким Кардашьян показала фото 20-летней давности и нарвалась на критику
Видео: Ольга Бузова оконфузилась на концерте в Чите
«Остановись!»: Кристина Агилера подразнила фанатов глубоким декольте

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев