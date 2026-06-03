«Сдай русский всему миру назло»: SHAMAN обратился к выпускникам

SHAMAN спел песню «Сдай русский» для сдающих ЕГЭ выпускников

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, обратился к выпускникам накануне Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и представил специальную версию своей популярной композиции «Я русский». Видео с исполнением песни певец опубликовал в социальных сетях.

Ярослав пожелал школьникам успешно справиться с испытанием.

«Завтра у вас ЕГЭ по русскому. И я от всего сердца желаю вам успешно его сдать, и в связи с этим ловите от меня на удачу эту версию», — заявил он.

После обращения исполнитель исполнил фрагмент обновленной версии песни, в которой строки оригинального хита были адаптированы под предстоящий экзамен.

«Сдай русский на 100 баллов скорей,

Сдай русский лучше учителей,

Сдай русский, чтобы всем повезло,

Сдай русский всему миру назло», — спел Дронов.

Глава «Лиги безопасного интернета» и супруга артиста Екатерина Мизулина в соцсетях сообщила, что идея создания такой версии композиции появилась благодаря подписчикам ее канала.

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