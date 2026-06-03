«Сдай русский всему миру назло»: SHAMAN обратился к выпускникам

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Артист неожиданно переосмыслил один из своих самых известных хитов перед важным днем для школьников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/SHAMAN/shaman_channel; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

SHAMAN спел песню «Сдай русский» для сдающих ЕГЭ выпускников

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, обратился к выпускникам накануне Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и представил специальную версию своей популярной композиции «Я русский». Видео с исполнением песни певец опубликовал в социальных сетях.

Ярослав пожелал школьникам успешно справиться с испытанием.

«Завтра у вас ЕГЭ по русскому. И я от всего сердца желаю вам успешно его сдать, и в связи с этим ловите от меня на удачу эту версию», — заявил он.

После обращения исполнитель исполнил фрагмент обновленной версии песни, в которой строки оригинального хита были адаптированы под предстоящий экзамен.

«Сдай русский на 100 баллов скорей,

Сдай русский лучше учителей,

Сдай русский, чтобы всем повезло,

Сдай русский всему миру назло», — спел Дронов.

Глава «Лиги безопасного интернета» и супруга артиста Екатерина Мизулина в соцсетях сообщила, что идея создания такой версии композиции появилась благодаря подписчикам ее канала.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ЕГЭ
3 июн
Музаев: новая дата ЕГЭ не повлияет на подготовку школьников к экзаменам
2 июн
В Нижнем Новгороде двух выпускников удалили с ЕГЭ за шпаргалку и телефон
1 июн
Кравцов: первый ЕГЭ-2026 прошел без утечек и сбоев
1 июн
Более 22 тысяч столичных выпускников выбрали ЕГЭ по литературе, химии и истории
1 июн
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
29 мая
«Одна из самых высоких в мире»: Кравцов — об объективности ЕГЭ
27 мая
Школьникам в России могут разрешить пересдавать больше одного ЕГЭ
22 мая
Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с местами проведения ЕГЭ
22 мая
ЕГЭ без волнения: психолог рассказала, как быстро успокоиться прямо на экзамене
21 мая
В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.34
0.78 85.12
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
«Сдай русский всему миру назло»: SHAMAN обратился к выпускникам
20:30
Демон у кровати? Почему при сонном параличе человек видит кошмары наяву
20:02
Молодильные яблоки «Росатома»: как ядерная медицина продлит россиянам жизнь
20:01
«Бурановские бабушки» станцевали с роботами на ПМЭФ-2026
20:01
Бельский сообщил об инициативах Петербурга для увеличения рождаемости на ПМЭФ
20:00
Любовница мужа пришла на его похороны с их ребенком: как пережить предательство супруга

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
Роботы вышли к гостям ПМЭФ-2026
«Будем тусить»: «Бурановские бабушки» исполнили песню «Юность моя» перед ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео