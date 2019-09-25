Сеть «больниц» в Петербурге годами обманывала пожилых пациентов

Сеть фиктивных медицинских центров в Петербурге на протяжении нескольких лет обманывала пожилых людей, ставя им несуществующие диагнозы и вынуждая их брать кредиты на «лечение».

Сотрудники Управления уголовного розыска Северной столицы выяснили, что под видом оказания медицинских услуг действовала организованная группа, участники которой не гнушались ничем, лишь бы выманить у граждан не только последние сбережения, но еще и вогнать их в кредитную кабалу.

Как правило, клиентами этих заведений становились пожилые и люди предпенсионного возраста, которым предлагали бесплатно пройти полное медицинское обследование, а потом «вдруг» выяснялось, что организм пациента поражен серьезным недугом и требуется немедленное и достаточно дорогостоящее лечение. Не давая клиенту подумать, злоумышленники оказывали психологическое давление и предлагали оформить кредит.

При этом у большинства персонала клиник медицинское образование отсутствовало в принципе.

По предварительной информации, от действий мошенников в Петербурге пострадали не менее 200 человек. В среднем, каждый из них на «лечении» потерял от 100 до 200 тысяч рублей.

СКР по Петербургу возбудил уголовные дела по статье о мошенничестве. Расследование продолжается, обыски проводятся также в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как агентства ритуальных услуг наживаются на горе людей.