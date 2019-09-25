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Еду я по выбоинам: Почему и кто в России не хочет строить дороги?

, 22:24 Эфирная новость 37

При проверке регионов в рамках выполнения нацпроекта по строительству дорог аудиторы Счетной палаты РФ выявили шокирующие цифры — колоссальная сумма в 126 миллиардов рублей не востребована.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov? 5-tv.ru

Аудиторы Счетной палаты выявили шокирующие цифры, проверив, как регионы выполняют нацпроект по строительству дорог.

Выяснилось, что в этом году бюджет программы освоен лишь на 12,2% процентов. Колоссальная сумма в 126 миллиардов рублей не востребована. По средним расценкам минстранса это 6700 километров непостроенных дорог, примерно как новая трасса от Москвы до Владивостока.

По планам правительства, уже через пять лет половина региональных дорог должна соответствовать нормативам. Вот только пока трассы и улицы российских городов редко могут похвастать хорошим асфальтом.

Выбоины как символ чиновничьей бюрократии. По национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» новый асфальт в этом году должен был появиться больше, чем в сотни российских городов. Но деньги на большинство из них так и остались в бюджете.

Почему и кто в России не хочет строить дороги? — выяснял Алексей Лазуренко.

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Еду я по выбоинам: Почему и кто в России не хочет строить дороги?

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