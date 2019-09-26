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Путин принял участие в Конгрессе организации высших органов финконтроля

, 0:24 Эфирная новость 15

Обмен опытом участников Конгресса, как сказал президент России, укрепит доверие между странами, упрочит связи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool, 5-tv.ru

Президент России в среду, 25 сентября, говорил о важности финансового аудита. Владимир Путин принял участие в Конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля, который впервые проходит в Москве.

Форум собрал более 600 делегатов из 169 стран. Глава государства затронул тему развития России и выполнения национальных проектов. Президент отметил особую роль Счетной палаты в плане контроля за расходованием бюджетных средств.

Обмен опытом участников Конгресса, как сказал Путин, укрепит доверие между странами, упрочит связи. Именно эти цели ставит Россия в ближайшие три года в качестве председателя в этой международной организации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как при проверке регионов в рамках выполнения нацпроекта по строительству дорог аудиторы Счетной палаты РФ выявили шокирующие цифры.

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