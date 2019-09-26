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  4. Принц Гарри и Меган Маркл впервые взяли сына на публичное мероприятие

Принц Гарри и Меган Маркл впервые взяли сына на публичное мероприятие

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Четырехмесячный Арчи отправился с родителями в ЮАР и был представлен там архиепископу Кейптауна Десмонду Туту.

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Фото, видео: Instagram @sussexroyal

Восьмой правнук британской королевы Елизаветы II, сын принца Гарри и Меган Маркл четырехмесячный Арчи впервые принял участие в публичном мероприятии. Малыш сопровождает родителей в их поездке в ЮАР и побывал вместе с ними на встрече с архиепископом Кейптауна 87-летним лауреатом Нобелевской премии мира Десмондом Туту.

На страничке герцога и герцогини Сассекских появились снимки и видео из поездки. На кадрах Арчи в бело-голубом полосатом комбинезончике жизнерадостно смеется на руках у мамы. На другом видео малыш приплясывает на коленях Меган Маркл во время чаепития с семьей архиепископа. На одном из снимков Десмонд Туту трогательно целует младенца в лоб.

Instagram @sussexroyal

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время посещения представителями королевской семьи одного из самых криминальных районов Кейптауна женщины-старейшины дали маленькому Арчи новое имя — Нцика. На местном языке это означает «стержень силы».

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