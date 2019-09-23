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  4. Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя от старейшин в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя от старейшин в ЮАР

, 22:02 Видео 70

В переводе с местного наречия оно означает «стержень силы».

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Фото, видео: Instagram @sussexroyal, Reuters

Пятимесячный сын четы Сассекских Меган и Гарри — Арчи — получил от совета женщин-старейшин одного из самых криминальных районов Кейптауна имя Нцика. Как передает ТАСС, в переводе оно означает «стержень силы».

Британский принц Гарри прибыл в ЮАР с первой официальной семейной зарубежной поездкой в сопровождении супруги и сына Арчи.

Монаршая семья посетила район Ньянга, в котором происходит больше всего преступлений в стране. Они пообщались с местными жителями и обсудили проблемы полового равенства в южноафриканском обществе, борьбу с бедностью, создание социальных лифтов для молодежи.

Присутствовавшие на встречи женщины-старейшины и нарекли Арчи Нцикой. В этой местности это является традицией — давать имя каждому, кто приезжает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему королева Елизавета II вновь разочарована поведением Меган Маркл.

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