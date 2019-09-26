Мода в ООН: Первая леди Украины пришла на обед в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена пришла на обед с участием первых леди стран, принимающих участие в Генассаблее ООН в оригинальном наряде, который вызвал бурную реакцию в сети. Фотографией с мероприятия, состоявшегося в среду, 25 сентября, она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская прибыла на мероприятие в изысканном костюме небесно-голубого цвета, в котором жилетка была надета на голое тело.

Instagram.com @olenazelenska_official

Ряд пользователей посчитали, что такой образ для серьезного международного мероприятия слишком вульгарен. Другие же решили поддержать Елену и назвали его вполне изысканным и стильным. К слову, в комментариях отметился и президент Украины. Владимир Зеленский поставил скромно два значка - огонь и сердечко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как дочь президента США Иванка Трамп явилась на Генассамблею ОНН в блузке, в которой была отчетлива видна ее грудь.