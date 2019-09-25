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  4. Иванка Трамп взбудоражила весь мир не скрывающей грудь блузкой

Иванка Трамп взбудоражила весь мир не скрывающей грудь блузкой

, 0:09 Фото 118

В сексуальном наряде дочь президента США явилась на саммит «Конкордия-2019» в ООН.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin, Instagram @bak.bisi.dicem, @ivankaupdates

Дочь президента США Иванка Трамп взбудоражила весь мир, появившись в здании Генассамблеи ООН в блузке, которая не смогла скрыть мельчайшие детали ее выдающейся груди. В сети разлетелись многочисленные фото, на которых 37-летняя бизнесвумен в лавандовой блузке и обтягивающей белой юбке с принтом в виде роз запечатлена в разных ракурсах на официальных мероприятиях саммита «Конкордия-2019».

В соцсетях публика гадает, не забыла ли Иванка надеть нижнее белье. Однако на некоторых фотографиях отчетливо видны очертания бюстгальтера, который, впрочем, со своими функциями не справился. Не остались в стороне от обсуждения «второй леди США» и русскоязычная часть интернет-сообщества.

«Кажись, Иванка кое-что забыла… или наоборот тщательно готовилась к важным переговорам».

«Зеленского увидела».

«Четырехглазая… Иванка».

«Пристали к человеку, просто холодно там было».

«Да в ООН все еще отопление не дали!» — комментируют россияне.

А некоторые сразу обобщили увиденное:

«Иванка потеряла скромность, как и ее страна!» — написал один из пользователей соцсетей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бурном обсуждении в соцсетях обличительной речи на Генассамблее ООН 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг.

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