Иванка Трамп взбудоражила весь мир не скрывающей грудь блузкой

Дочь президента США Иванка Трамп взбудоражила весь мир, появившись в здании Генассамблеи ООН в блузке, которая не смогла скрыть мельчайшие детали ее выдающейся груди. В сети разлетелись многочисленные фото, на которых 37-летняя бизнесвумен в лавандовой блузке и обтягивающей белой юбке с принтом в виде роз запечатлена в разных ракурсах на официальных мероприятиях саммита «Конкордия-2019».

В соцсетях публика гадает, не забыла ли Иванка надеть нижнее белье. Однако на некоторых фотографиях отчетливо видны очертания бюстгальтера, который, впрочем, со своими функциями не справился. Не остались в стороне от обсуждения «второй леди США» и русскоязычная часть интернет-сообщества.

«Кажись, Иванка кое-что забыла… или наоборот тщательно готовилась к важным переговорам».

«Зеленского увидела».

«Четырехглазая… Иванка».

«Пристали к человеку, просто холодно там было».

«Да в ООН все еще отопление не дали!» — комментируют россияне.

А некоторые сразу обобщили увиденное:

«Иванка потеряла скромность, как и ее страна!» — написал один из пользователей соцсетей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бурном обсуждении в соцсетях обличительной речи на Генассамблее ООН 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг.