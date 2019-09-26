Американский вертолет рухнул на линии электропередачи в Германии

Немецкая полиция выясняет обстоятельства аварии с участием американского ударного вертолета «Апач». Инцидент произошел в Баварии.

При снижении машина снесла опору линии электропередачи и задела вторую. А затем — совершила жесткую посадку на лугу. Впрочем, все обошлось без значительных последствий. Экипаж вертолета остался цел.

А жители ближайших населенных пунктов сильных перебоев со светом практически не заметили. Сейчас зона ЧП оцеплена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ЧП в аэропорту Барнаула. Накануне там жесткую посадку совершил Boeing 767, после чего у него загорелась стойка шасси. Пострадали по последним данным 56 человек. Одна женщина госпитализирована.

Примечательно, что за некоторое время до ЧП в аэропорту Барнаула прошли учения по ликвидации возгорания воздушного судна и все службы были к немуготовы.