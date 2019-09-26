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Невероятное везение или мистическое совпадение: как проходила аварийная посадка Boeing 767

, 1:24 Эфирная новость 52

За некоторое время до ЧП в аэропорту Барнаула прошли учения по ликвидации возгорания воздушного судна. И все службы были готовы к ЧП.

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Фото, видео: ВКонтакте @barnaul_airport_official, 5-tv.ru

Невероятное совпадение спасло жизни пассажирам Боинга 767 которые возвращались с отдыха во Вьетнаме домой в Барнаул.

При посадке у самолета загорелось шасси, но все 300 пассажиров остались целы. Возможно только из-за того, что утром в этом аэропорту провели учения по ликвидации возгорания воздушного судна. И все службы были готовы к ЧП.

Пострадавшие есть, но все они получили травмы из-за спешки при эвакуации.

Самолет из Вьетнама шел на посадку в штатном режиме. В салоне было тихо. Все члены экипажа на своих местах. Но как только борт коснулся взлетно-посадочной полосы, что-то пошло не так.

«Приземлялись, резкий удар получился. Все захлопали. Люди подумали, что самолет посадку произвел. И тут же резко поднимается. Набирает высоту. Круг сделали», — рассказал позднее один из пассажиров Виктор Маковицких.

Со второй попытки сели. И тут, по словам очевидцев, в салоне почувствовали запах гари. Впрочем, покидать свои места пассажирам категорически запретили. Как выяснится позже, людей решили эвакуировать по очереди. Сначала нос и хвост, и только потом салон в середине самолета.

Екатерина Иванова расскажет подробности.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в результате аварии пострадали 49 человек, один пассажир госпитализирован.

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