«Вы обещали!»: Джонсон обрушился на парламентариев с обличительной речью

Премьер Великобритании покинул Генассамблею по-английски — не попрощался даже с Дональдом Трампом.

Борис Джонсон очень спешил в Лондон на первое заседание парламента, который сам же недавно отправил на принудительные каникулы. В повестке были Brexit и судьба самого Джонсона. Ряд депутатов обвинили его в нарушении закона и потребовали отставки.

Премьер в ответ — обрушился на парламентариев с обличительной речью.

«Три года назад за то, чтобы покинуть Европейский союз проголосовало больше людей, чем голосовало за одну из партий или какую-либо инициативу за всю историю Великобритании! Политики пообещали, что будут уважать результаты референдума. Но, к сожалению, большинство из них сделали все, чтобы нарушить это обещание!» — заявил премьер на заседании парламента.

Борис Джонсон пригрозил депутатам еще раз приостановить их работу и снова пообещал Brexit любой ценой в назначенные сроки — до 31 октября текущего года.

Видимо, в спор придется вмешаться королеве — Елизавету Вторую в ближайшее время ждут на заседании Палаты Общин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона отправить депутатов на каникулы незаконным.