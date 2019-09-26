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«Вы обещали!»: Джонсон обрушился на парламентариев с обличительной речью

, 7:48 Эфирная новость 84

Экстренно вернувшийся с заседаний Генассамблеи ООН премьер-министр Великобритании выступил с жесткой критикой в парламенте и пригрозил вновь отправить депутатов на каникулы.

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Фото, видео: REUTERS, 5-tv.ru

Премьер Великобритании покинул Генассамблею по-английски — не попрощался даже с Дональдом Трампом.

Борис Джонсон очень спешил в Лондон на первое заседание парламента, который сам же недавно отправил на принудительные каникулы. В повестке были Brexit и судьба самого Джонсона. Ряд депутатов обвинили его в нарушении закона и потребовали отставки.

Премьер в ответ — обрушился на парламентариев с обличительной речью.

«Три года назад за то, чтобы покинуть Европейский союз проголосовало больше людей, чем голосовало за одну из партий или какую-либо инициативу за всю историю Великобритании! Политики пообещали, что будут уважать результаты референдума. Но, к сожалению, большинство из них сделали все, чтобы нарушить это обещание!» — заявил премьер на заседании парламента.

Борис Джонсон пригрозил депутатам еще раз приостановить их работу и снова пообещал Brexit любой ценой в назначенные сроки — до 31 октября текущего года.

Видимо, в спор придется вмешаться королеве — Елизавету Вторую в ближайшее время ждут на заседании Палаты Общин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона отправить депутатов на каникулы незаконным.

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