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  4. Видео: На Сахалине дорожников поймали за вычерпыванием воды из луж лопатами

Видео: На Сахалине дорожников поймали за вычерпыванием воды из луж лопатами

, 11:23 Эфирная новость 64

Странное занятие, которым были заняты специалисты ремонтной бригады, удивило жителей Южно-Сахалинска.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anton Belitsky

Жители Южно-Сахалинска застали местных дорожников за странным занятием. Мужчины сосредоточенно вычерпывают воду из луж. Причем делают это при помощи обычных совковых лопат.

Освоить дренажные работы, как выяснилось, подрядчиков вынуждают сроки, оговоренные в контракте. Деньги на ремонт уже выделены, а класть асфальт, не позволяют осенние дожди.

Как отразятся подобные «нанотехнологии» на качестве дорожного покрытия, остается только догадываться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему и кто в России не хочет строить дороги?

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