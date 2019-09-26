Видео: На Сахалине дорожников поймали за вычерпыванием воды из луж лопатами

Жители Южно-Сахалинска застали местных дорожников за странным занятием. Мужчины сосредоточенно вычерпывают воду из луж. Причем делают это при помощи обычных совковых лопат.

Освоить дренажные работы, как выяснилось, подрядчиков вынуждают сроки, оговоренные в контракте. Деньги на ремонт уже выделены, а класть асфальт, не позволяют осенние дожди.

Как отразятся подобные «нанотехнологии» на качестве дорожного покрытия, остается только догадываться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему и кто в России не хочет строить дороги?