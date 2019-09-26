В мэрии Ростова-на-Дону не подтвердили назначение модели Playboy

В администрации Ростова-на-Дону не подтверждают, но и не опровергают возможный переход в управление пресс-службы мэра звезды Playboy Марии Лиман. Руководитель управления по информполитике и взаимодействию со СМИ Мария Давыдова заявила радиостанции «Говорит Москва», что не располагает такой информацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что сама Лиман сообщила о сделанном ей предложении партийцами из ЛДПР возглавить пресс-службу градоначальника.

«Я с удовольствием готова работать во благо Ростова. Только есть одно маленькое „но“. Этим летом я переехала жить в Англию. Если это не будет совместимо с моим обучением в Лондоне, тогда мне придется сделать выбор между Ростовом и Лондоном», — написала модель в Instagram.

Инициаторы ее назначения, включая депутата Заксобрания Ростовской области Евгения Федяева, заявили, что остановились на кандидатуре Лиман исключительно из-за ее интеллектуальных способностей. У Марии — полмиллиона подписчиков, и ее умение вести соцсети может принести пользу.