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  4. В мэрии Ростова-на-Дону не подтвердили назначение модели Playboy

В мэрии Ростова-на-Дону не подтвердили назначение модели Playboy

, 15:13 94

Руководитель пресс-службы заявила, что у нее нет информации о переходе в администрацию Марии Лиман.

Фото: Instagram @liman_maria

В администрации Ростова-на-Дону не подтверждают, но и не опровергают возможный переход в управление пресс-службы мэра звезды Playboy Марии Лиман. Руководитель управления по информполитике и взаимодействию со СМИ Мария Давыдова заявила радиостанции «Говорит Москва», что не располагает такой информацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что сама Лиман сообщила о сделанном ей предложении партийцами из ЛДПР возглавить пресс-службу градоначальника.

«Я с удовольствием готова работать во благо Ростова. Только есть одно маленькое „но“. Этим летом я переехала жить в Англию. Если это не будет совместимо с моим обучением в Лондоне, тогда мне придется сделать выбор между Ростовом и Лондоном», — написала модель в Instagram.

Инициаторы ее назначения, включая депутата Заксобрания Ростовской области Евгения Федяева, заявили, что остановились на кандидатуре Лиман исключительно из-за ее интеллектуальных способностей. У Марии — полмиллиона подписчиков, и ее умение вести соцсети может принести пользу.

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