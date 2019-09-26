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Скончалась девочка, которую перед смертью пыталась спасти Жанна Фриске

, 17:42 32

Юная жительница Перми Наташа Долматова не смогла излечиться от рака.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В больнице Перми от рака головного мозга умерла 15-летняя Наташа Долматова, пишет РИА Новости. Как подтвердили в благотворительном фонде «Дедморозим», предоставленное ей лечение не подействовало. В 2015 году финансовую помощь ребенку оказала Жанна Фриске. За несколько месяцев до смерти певица передала родным Наташи шесть миллионов рублей, которые собирали на ее собственное лечение.

Дедморозим

Помимо артистки на призыв ее матери о помощи в 2014 году откликнулись многие. Жители Перми до конца поддерживали девочку, помогали приобретать необходимые лекарства, средства гигиены и расходные материалы.

За несколько месяцев до смерти Наталья Долматова осуществила свою мечту — побывала на море. Прежде поездка дважды откладывалась по состоянию ее здоровья. Ухудшение самочувствия в последние дни привело к летальному исходу, констатировали сотрудники фонда.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал борьбу с онкологией ключевым направлением в здравоохранении.

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