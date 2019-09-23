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Путин назвал борьбу с онкологией ключевым направлением в здравоохранении

, 11:34 15

Российский лидер поприветствовал участников и гостей Второго международного форума онкологии и радиологии, который проходит в Москве с 23 по 27 сентября.

Фото: РИА Новости / Денис Абрамов

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Второго международного форума онкологии и радиологии, который стартовал в Москве 23 сентября. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем послании глава РФ отметил, что борьба с онкологическими заболеваниями на данный момент является приоритетным направлением в развитии российского здравоохранения, и для того, чтобы добиться прорыва в этой области медицины, «необходима широкая международная кооперация»

В связи с этим встречи врачей и исследователей из разных стран имеют важнейшее практическое значение и «служат консолидации усилий в решении задач не только профессионального, но и огромного социального, экономического, гуманитарного измерения», подчеркнул российский политический лидер.

«Желаю вам плодотворных и содержательных дискуссий. И конечно, успехов в вашей благородной миссии», — обратился к участникам форума Владимир Путин в завершении телеграммы.

Второй международный форум онкологии и радиологии проходит в столице на площадках «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» и Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена с 23 по 27 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы пять неожиданных симптомов опухоли мозга.

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