Путин назвал борьбу с онкологией ключевым направлением в здравоохранении

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Второго международного форума онкологии и радиологии, который стартовал в Москве 23 сентября. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем послании глава РФ отметил, что борьба с онкологическими заболеваниями на данный момент является приоритетным направлением в развитии российского здравоохранения, и для того, чтобы добиться прорыва в этой области медицины, «необходима широкая международная кооперация»

В связи с этим встречи врачей и исследователей из разных стран имеют важнейшее практическое значение и « служат консолидации усилий в решении задач не только профессионального, но и огромного социального, экономического, гуманитарного измерения », подчеркнул российский политический лидер.

« Желаю вам плодотворных и содержательных дискуссий. И конечно, успехов в вашей благородной миссии », — обратился к участникам форума Владимир Путин в завершении телеграммы.

Второй международный форум онкологии и радиологии проходит в столице на площадках «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» и Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена с 23 по 27 сентября.

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