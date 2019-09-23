Путин назвал борьбу с онкологией ключевым направлением в здравоохранении

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Второго международного форума онкологии и радиологии, который стартовал в Москве 23 сентября. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В своем послании глава РФ отметил, что борьба с онкологическими заболеваниями на данный момент является приоритетным направлением в развитии российского здравоохранения, и для того, чтобы добиться прорыва в этой области медицины, «необходима широкая международная кооперация»
В связи с этим встречи врачей и исследователей из разных стран имеют важнейшее практическое значение и «
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Второй международный форум онкологии и радиологии проходит в столице на площадках «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» и Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена с 23 по 27 сентября.
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