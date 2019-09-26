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  4. ВКонтакте добавила приложение Worki, позволяющее искать работу через соцсеть

ВКонтакте добавила приложение Worki, позволяющее искать работу через соцсеть

, 18:52 34

Работодатели также смогут воспользоваться предоставляемыми им возможностями.

Фото: ВКонтакте

ВКонтакте и рекрутинговый сервис Worki объявили о запуске приложения, которое позволит пользователям искать работу, не покидая соцсеть. В нем можно опубликовать свое резюме и откликнуться на предлагаемые вакансии, подобранные на основе анализа профиля и интересов соискателя.

В свою очередь, работодатель может связаться с кандидатом как по телефону, так и с помощью внутреннего чата, а в дальнейшем к этому списку планируется добавить также личные сообщения ВКонтакте. Приложение формирует список вакансий, основываясь на информации из профиля соискателя в соцсети и его геолокации.

Кроме того, при условии согласия пользователя, Worki самостоятельно заполнит графы с именем, фото и телефоном, не заставляя вводить данную информацию вручную. Формируя ленту, приложение рассчитывает вероятность отклика исходя из более чем 160 параметров оценки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВКонтакте разрешила сообществам скрывать список подписчиков

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