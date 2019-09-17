Соцсеть ВКонтакте разрешила сообществам скрывать список подписчиков

Крупнейшая российская соцсеть разрешила сообществам скрывать список своих подписчиков. При включенной настройке пользователи будут видеть среди вступивших только своих друзей, а также общее количество участников.

Нововведение призвано помочь представителям бизнеса защитить свои группы от недобросовестных конкурентов, которые отслеживают и переманивают к себе новых подписчиков при помощи рассылки спама. Кроме того, обновление избавит от публичной критики нишевых авторов за их личные убеждения, а также организаторов мероприятий.

При этом сообщество не будет отображаться и в личном профиле пользователя соцсети, а если подписчики страницы скрыты, это не помешает настроить на них таргетированную рекламу, ведь информация в этом случае обезличена. Скрытые при помощи нововведения данные будут доступны только модераторам, редакторам и администратором сообщества.

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