Соцсеть ВКонтакте разрешила сообществам скрывать список подписчиков

Крупнейшая российская соцсеть разрешила сообществам
Нововведение призвано помочь представителям бизнеса защитить свои группы от недобросовестных конкурентов, которые отслеживают и переманивают к себе новых подписчиков при помощи рассылки спама. Кроме того, обновление избавит от публичной критики нишевых авторов за их личные убеждения, а также организаторов мероприятий.
При этом сообщество не будет отображаться и в личном профиле пользователя соцсети, а если подписчики страницы скрыты, это не помешает настроить на них таргетированную рекламу, ведь информация в этом случае обезличена. Скрытые при помощи нововведения данные будут доступны только модераторам, редакторам и администратором сообщества.
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