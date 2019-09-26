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  4. Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei

Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei

, 20:16 44

В ряде случаев зафиксировано не соответствующее законодательству РФ обращение с персональными данными.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Роскомнадзор завершил плановые проверки деятельности представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei на территории РФ и выявил отдельные случаи нарушений условий обработки и уничтожения персональных данных клиентов. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, передает RT.

Представитель ведомства пояснил, что нарушения зафиксированы также в сфере использования согласий граждан относительно их частной информации, не соответствующих требованиям законодательства.

Ампелонский добавил, что в связи с этим указанным компаниям выдано соответствующее предписание.

Как сообщал 5-tv.ru, в Единый день голосования 8 сентября Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube.

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