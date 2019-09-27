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  4. Срывов нет: вице-премьер Борисов рассказал Путину о развитии ОПК

Срывов нет: вице-премьер Борисов рассказал Путину о развитии ОПК

, 2:44 Эфирная новость 20

На встрече в Кремле главу государства особо интересовала реализация программы диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский, 5-tv.ru

О том, как оборонная промышленность страны в рамках нацпроекта переходит на выпуск гражданской продукции, президенту доложил вице-премьер Юрий Борисов. Он курирует ОПК.

«У нас существует целая программа диверсификации ОПК. Мы неоднократно собирались, обсуждали эту тему в разных форматах. Как идет эта работа?» — поинтересовался на встрече Владимир Путин.

«В целом идет неплохо. В 2018 году 20,8 процента — это уже объем гражданской продукции в совокупном объеме продукции, которую выпускает оборонно-промышленный комплекс», — отчитался Борисов.

Успешно реализуется и программа импортозамещения. С 2014 года, после введения санкций — Украина, а также страны НАТО и ЕС прекратили поставлять России отдельные материалы и комплектующие. Но российская оборонная промышленность справляется. По словам вице-премьера, срывов Гособоронзаказа нет.

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