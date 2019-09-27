Срывов нет: вице-премьер Борисов рассказал Путину о развитии ОПК

О том, как оборонная промышленность страны в рамках нацпроекта переходит на выпуск гражданской продукции, президенту доложил вице-премьер Юрий Борисов. Он курирует ОПК.

«У нас существует целая программа диверсификации ОПК. Мы неоднократно собирались, обсуждали эту тему в разных форматах. Как идет эта работа?» — поинтересовался на встрече Владимир Путин.

«В целом идет неплохо. В 2018 году 20,8 процента — это уже объем гражданской продукции в совокупном объеме продукции, которую выпускает оборонно-промышленный комплекс», — отчитался Борисов.

Успешно реализуется и программа импортозамещения. С 2014 года, после введения санкций — Украина, а также страны НАТО и ЕС прекратили поставлять России отдельные материалы и комплектующие. Но российская оборонная промышленность справляется. По словам вице-премьера, срывов Гособоронзаказа нет.