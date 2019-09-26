Петросян показал, как поддерживает физическую форму

Евгений Петросян на своей странице в Instagram показал подписчикам, как поддерживает свою физическую форму. 74-летний юморист выложил видео, на котором под знаменитую песню Владимира Высоцкого занимается на тренажерах в спортивном зале.
«Старость меня дома не застанет!» — написал Евгений Петросян под публикацией.
Народный артист РСФСР отметил, что прожить долгую жизнь можно только благодаря постоянным занятиям. И, действительно, после расставания с Еленой Степаненко и возможного начала нового романа с помощницей Татьяной Брухуновой юморист ведет активный образ жизни.
Пользователи в комментариях пожелали Евгению Петросяну здоровья и долгих лет жизни.
«Крепкого здоровья вам!»
«Браво! Так держать!»
«Евгений Ваганович, вы огонь! Просто слов нет! Так держать, дорогой вы наш!»
«Ради Брухуновой старается»
«Какой шустряк», — реагируют подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян не может попасть в свой дом.