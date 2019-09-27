«Приличное фото?»: Поклонники гадают, есть ли под шляпой у Пынзарь купальник

Звезда ток-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь озадачила поклонников вопросом по поводу приличия собственного снимка. Светская львица сфотографировалась на отдыхе, прикрыв полуобнаженное тело шляпой.
«Как считаете, приличное фото?» — поинтересовалась она, заверив, что под шляпой совершенно точно есть купальник.
«Даже если там нет купальника… Очень красивая», — прокомментировал снимок один из подписчиков.
«Красотка!» — добавил другой.
«Класс! Ты, как всегда, прекрасна», — не сдержался пользователь.
Пынзарь, в свою очередь, поблагодарила поклонников за большое количество комплиментов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Дома-2» продемонстрировала подписчикам свою квартиру в Турции.