«Приличное фото?»: Поклонники гадают, есть ли под шляпой у Пынзарь купальник

Звезда ток-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь озадачила поклонников вопросом по поводу приличия собственного снимка. Светская львица сфотографировалась на отдыхе, прикрыв полуобнаженное тело шляпой.

Instagram @darya_pinzar86

«Как считаете, приличное фото?» — поинтересовалась она, заверив, что под шляпой совершенно точно есть купальник.

«Даже если там нет купальника… Очень красивая», — прокомментировал снимок один из подписчиков.

«Красотка!» — добавил другой.

«Класс! Ты, как всегда, прекрасна», — не сдержался пользователь.

Пынзарь, в свою очередь, поблагодарила поклонников за большое количество комплиментов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Дома-2» продемонстрировала подписчикам свою квартиру в Турции.