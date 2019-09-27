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  4. «Приличное фото?»: Поклонники гадают, есть ли под шляпой у Пынзарь купальник

«Приличное фото?»: Поклонники гадают, есть ли под шляпой у Пынзарь купальник

, 0:24 Фото 186

Звезда «Дома-2» раззадорила поклонников новым снимком с отдыха.

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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Звезда ток-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь озадачила поклонников вопросом по поводу приличия собственного снимка. Светская львица сфотографировалась на отдыхе, прикрыв полуобнаженное тело шляпой.

Instagram @darya_pinzar86

«Как считаете, приличное фото?» — поинтересовалась она, заверив, что под шляпой совершенно точно есть купальник.

«Даже если там нет купальника… Очень красивая», — прокомментировал снимок один из подписчиков.

«Красотка!» — добавил другой.

«Класс! Ты, как всегда, прекрасна», — не сдержался пользователь.

Пынзарь, в свою очередь, поблагодарила поклонников за большое количество комплиментов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Дома-2» продемонстрировала подписчикам свою квартиру в Турции.

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