«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции

Звезда скандальной телестройки Дарья Пынзарь продемонстрировала подписчикам в Instagram свою квартиру в Алании. Туда полтора года назад она вместе с мужем и двумя детьми уехала в отпуск. После отдыха супруги решили остаться в Турции на неопределенный срок. Первое время снимали жилье у моря. Теперь же пара обзавелась собственной двухуровневой квартирой на побережье.

«Год нам понадобилось прожить тут, чтобы понять — лучшего места для нас с детьми не найти. Рядом море и горы, все классно и шикарно», — поделилась экс-участница «Дома-2».

Поклонникам в Instagram Пынзарь рассказала об условиях, в которых теперь обитает счастливое семейство. В их жилом комплексе несколько бассейнов с водными горками, спортзал, теннисный корт, зона барбекю, спа-зона и ресторан.

Instagram @darya_pinzar86

Сотрудники комплекса упростили процедуру приобретения квартиры для Дарьи. Новое жилье она получила в короткие сроки, с ремонтом и необходимой мебелью. На первом этаже апартаментов кухня, столовая и гостевая зона. Над ними спальни — супружеская и детская. Обе комнаты соединены балконом, откуда открывается вид на побережье.

«Море близко. Можно дойти пешком. Пляж очень хороший, а людей мало», — похвасталась звезда.

Рассказ бывшей участницы телепроекта многие пользователи соцсети приняли как руководство к действию. Пынзарь поздравили с удачным переселением и засыпали вопросами.

«Поздравляю! Вы в раю однозначно!»

«Хочу тоже работу удаленно, может что-нибудь посоветуете?»

«Даша, подскажи, пожалуйста, стоимость квартиры и ежемесячную плату, очень хочу к морю»!

«А коммуналку сколько платите, за все с бассейном?», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Пынзарь похвасталась, что муж носит ее на руках.