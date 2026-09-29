Пожарные локализовали возгорание на площади 250 кв. м на рынке в Петропавловске

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Огонь распространился на торговые ряды, на месте ЧП работают 35 сотрудников МЧС.

Пожар на рынке охватил 250 кв. м в Петропавловске-Камчатском

Фото: МЧС России по Камчатскому краю/41.mchs.gov.ru

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МЧС: локализовано возгорание на площади 250 кв. м на рынке в Петропавловске

Камчатские пожарные локализовали возгорание в торговом ряду на рынке на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила пресс-служба МЧС на официальном сайте.

Сигнал о пожаре поступил 29 сентября в 09:17 по местному времени (00:17 по московскому. — Прим. ред.). Через час огонь удалось остановить — по предварительным данным, он распространился на площади 250 квадратных метров. Происшествие обошлось без погибших и пострадавших.

Тушение продолжается, на месте работают 35 человек и десять единиц техники: расчеты пожарно-спасательных частей № 1 и № 3, специализированной пожарно-спасательной части, дежурная смена поисково-спасательного отряда и военнослужащие расположенной рядом войсковой части. Для оценки обстановки задействован беспилотный летательный аппарат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа Ярославской области. Крупный пожар с детонацией пиротехники произошел на одном из предприятий, погибли 14 человек, еще одна женщина получила травму ноги. Огонь охватил два здания, к ликвидации привлекли 200 человек и 23 единицы техники.

В регионе введен режим ЧС, из-за близости предприятия к социальным учреждениям эвакуировали детей и сотрудников. Большая часть села осталась без электричества, в Кубринске и Нагорье развернули пункты временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 30 сентября объявлено днем траура по жертвам трагедии.

Также 5-tv.ru писал о гибели семьи при пожаре в частном дом в Алейске Алтайского края. При тушении огнеборцы обнаружили тела хозяйки дома и ее троих детей — 13, 12 и десяти лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Пожарные локализовали возгорание на площади 250 кв. м на рынке в Петропавловске

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МЧС России по Камчатскому краю/41.mchs.gov.ru

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МЧС России по Камчатскому краю/41.mchs.gov.ru

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МЧС России по Камчатскому краю/41.mchs.gov.ru

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МЧС России по Камчатскому краю/41.mchs.gov.ru

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