Пожар вспыхнул на производстве петард в Ярославской области

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 162 0

Огонь охватил два строения на территории предприятия, один человек пострадал.

Под Переславлем-Залесским горит производство петард

Фото: © РИА Новости

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В Ярославской области загорелось предприятие по выпуску пиротехники. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, пострадал один человек. Свыше сотни специалистов и 40 единиц техники задействованы в ликвидации огня, уточнили в пресс-службе МЧС России.

Сигнал о возгорании поступил по адресу: Переславль-Залесский муниципальный округ, населенный пункт Кубринск, улица Парковая, дом 1.

Пламя охватило два строения на территории производства петард. Сведения о других возможных пострадавших пока уточняются. Тушение продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Алтайском крае ведется расследование трагедии, унесшей жизни четырех человек. Согласно информации регионального Следственного комитета, в городе Алейске в результате возгорания частного дома погибли мать и трое несовершеннолетних детей. Возгорание произошло в ночь на 28 сентября. Очаг пожара располагался в частном строении по проезду Юности. При тушении огня пожарные обнаружили тела хозяйки дома и ее детей в возрасте 13, 12 и 10 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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