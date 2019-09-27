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  4. Футболист украл у коллеги по клубу часы за 70 тысяч евро

Футболист украл у коллеги по клубу часы за 70 тысяч евро

, 3:10 32

За свой поступок нападающий французской «Ниццы» Ламин Диаби может поплатиться контрактом.

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Футболист французской «Ниццы» Ламин Диаби сознался в том, что именно он некоторое время назад украл часы у одноклубника Каспера Дольберга стоимостью 70 тысяч евро, что равно примерно 4,9 миллионов рублей. Об этом сообщает AFP.

Дорогостоящие часы Дольберга исчезли из раздевалки «Ниццы» 16 сентября. После инцидента спортсмен обратился в полицию. 18-летний Диаби сразу же оказался в числе подозреваемых. Позднее он признался в содеянном и согласился возместить коллеге материальный ущерб. Руководство футбольного клуба, в свою очередь, размышляет о расторжении контракта с форвардом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о краже сразу 12 наручных часов у нападающего сборной РФ — Ари. Ущерб оценивался в 23 миллиона рублей.

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