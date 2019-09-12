У нападающего сборной РФ по футболу украли 12 наручных часов

Накануне, 11 сентября, у игрока ФК «Краснодар» и сборной России Ари, уроженца Бразилии, похитили коллекцию наручных часов стоимостью 23 миллиона рублей. Об этом сообщает Starhit.ru.

Спортсмен обратился в полицию, позже преступника удалось задержать. К этому времени он уже успел продать несколько часов; большую часть коллекции, которую похититель хранил в тайнике на заброшенной стройке, вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сам Ари происшествие пока не комментировал.

Сейчас у спортсмена плотный график: помимо участия в матчах Лиги Европы, ФК «Краснодар» играет в Премьер-лиге. Как ранее писал 5-tv.ru, клуб планирует разорвать контракт с Павлом Мамаевым из-за скандальной драки в 2018 году.