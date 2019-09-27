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Что означает запрет на курение и разведение огня на балконе

, 6:57 Эфирная новость 72

По требованию МЧС России с 1 октября 2019 года нельзя также зажигать свечи и использовать открытый огонь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru

Россиянам придется искать новое место для курения. С 1 октября 2019 года запретят дымить на балконах квартир и гостиниц.

По требованию МЧС нельзя даже зажигать свечи и использовать открытый огонь. Кроме того, в министерстве напомнили, что россиянам уже давно запрещено жарить на лоджиях шашлыки и пускать фейерверки. Но многие до сих пор эти требования нарушают.

Ужесточить их решили после того, как в регионах участились случаи пожаров от непотушенных окурков и пиротехники. Тех, кто станет виновником возгораний, ждут штрафы. Ранее эти меры одобрили в правительстве.

Ранее 5-tv.ru публиковал разъяснение от МЧС, что грозит россиянам за курение на балконах и лоджиях.

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