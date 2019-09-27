В Ленобласти нашли самолет времен Великой Отечественной с пилотом внутри

Курсанты академии противопожарной службы МЧС и поисковые отряды Ленинградской области нашли самолет времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС. Штурмовик Ил-2 с телом погибшего летчика внутри обнаружили вблизи поселка Мга.

Работы велись несколько дней в лесисто-болотистой местности. Поисковики извлекли фрагменты крыльев, части двигателя, детали фюзеляжа, а также реактивные снаряды РС-82 и элементы вооружения, которые оказались в отличном состоянии.

Личность пилота установили: это сержант Николай Гулякин 1921 года рождения. Служил в 211-м штурмовом авиаполку и погиб 31 августа 1942 года в воздушной атаке. Как подтвердили в МЧС, родственников летчика нашли. В ближайшее время им передадут личные вещи героя.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 400 реконструкторов воссоздали на Невском пятачке первую попытку прорыва блокады.