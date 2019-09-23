  1. Пятый канал
  4. Около 400 реконструкторов воссоздали на Невском пятачке первую попытку прорыва блокады

Около 400 реконструкторов воссоздали на Невском пятачке первую попытку прорыва блокады

, 8:18 Эфирная новость 20

В рамках фестиваля гостям также показали выставку военной техники и интерактивные экспозиции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Игорь Руссак, 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 41

Под Петербургом в эти выходные вспоминали о погибших во время Великой Отечественной войны. На знаменитом Невском пятачке прошел военно-исторический фестиваль — реконструкторы воссоздали первую попытку прорыва блокады Ленинграда. Всего в реконструкции приняли участие около 400 человек.

«Здесь был захвачен плацдарм, была попытка прорваться, выйти из кольца, чтобы не было блокады. Они не увенчались успехом», — рассказывает участник реконструкции Сергей.

Кроме реконструкции участники фестивали устроили выставку военной техники времен войны и интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте солдат и командиров Ленинградского и Волховского фронтов. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Таллине отметили 75-летие освобождения от фашистов.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 41
8 сент
Тест на знание истории блокады Ленинграда
8 сент
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда
12 авг
Крупнейшая военно-историческая экспедиция стартовала под Петербургом
23 февр
Военно-историческая реконструкция «Огненный лед» прошла в Петербурге
23 февр
Опубликован трейлер военно-исторической драмы «Коридор бессмертия»
4 февр
«Сталин капут»: как немцы пытались сломить Ленинград пропагандистскими листовками
31 янв
Видео: Произведение замученного фашистами композитора впервые прозвучало в Петербурге
29 янв
История непокоренного народа: Племянник Тани Савичевой о блокаде Ленинграда
28 янв
Исторический экземпляр «Известий» подарили организации «Жители блокадного Ленинграда»
28 янв
Итоги дня: Как Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

Читайте также

+2° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

8:45
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море
8:25
«Еще одна утка»: Звезду «Дома-2» Алену Рапунцель не узнали после салона красоты
8:18
Около 400 реконструкторов воссоздали на Невском пятачке первую попытку прорыва блокады
8:10
«Он не японец»: беременная Миронова рассказала об отце будущего ребенка
8:01
Даниил Медведев победил на SPb Open
7:50
Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Сейчас читают

Экс-король Малайзии отказался содержать Оксану Воеводину и ее сына
День осеннего равноденствия — как привлечь удачу и деньги
Видео крушения боевых машин ВДВ во время десантирования

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев