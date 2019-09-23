Около 400 реконструкторов воссоздали на Невском пятачке первую попытку прорыва блокады

Под Петербургом в эти выходные вспоминали о погибших во время Великой Отечественной войны. На знаменитом Невском пятачке прошел военно-исторический фестиваль — реконструкторы воссоздали первую попытку прорыва блокады Ленинграда. Всего в реконструкции приняли участие около 400 человек.

«Здесь был захвачен плацдарм, была попытка прорваться, выйти из кольца, чтобы не было блокады. Они не увенчались успехом», — рассказывает участник реконструкции Сергей.

Кроме реконструкции участники фестивали устроили выставку военной техники времен войны и интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте солдат и командиров Ленинградского и Волховского фронтов.

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