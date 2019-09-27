Пожарный катер прибыл для тушения сухогруза на Волге у Тольятти

В Самарской области на реке Волге полыхает сухогруз, перевозивший 300 тонн металлоконструкций. ЧП произошло в ночь на пятницу, 27 сентября, в районе Федоровских лугов Тольятти. Судно следовало по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань.

В момент возгорания оно находилось на фарватере, до берега было полкилометра. Девять членов экипажа эвакуировали. По последним данным сухогруз обесточен, на месте работают свыше полусотни пожарных. О пострадавших не сообщается.

Тем временем для тушения сухогруза прибыл пожарный катер. Уточняется, что площадь пожара превышает 400 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара на петербургском сухогрузе под Самарой.