«Смотрю с завистью»: Дмитрий Шепелев признался, что дети мешают его личной жизни

Дмитрий Шепелев разразился в Instagram откровенным постом о важности личного пространства при воспитании маленьких детей. Телеведущий поинтересовался у подписчиков, как и насколько часто они проводят время без сыновей и дочек наедине со вторыми половинами.
Бывший муж певицы Жанны Фриске воспитывает их совместного шестилетнего сына Платона. При этом Шепелев встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой растет семилетняя дочь. Семья живет под одной крышей. О том какие трудности это порождает, ведущий рассказал поклонникам.
Шепелев пришел к выводу: все рутинные заботы от прогулок с собаками до встречи детей из школы начинают приносить удовольствие после того, как ненадолго удалось вырваться из этого повседневного сценария.
Поклонники из числа семейных людей поддержали артиста и подтвердили, что имеют те же проблемы.
«Это такая редкость (свидание со второй половиной — прим.ред.), поэтому из этого делаем праздник. Накупаем вкусняшек, садимся в авто и (едем — прим.ред.) куда угодно»;
«С мужем и двумя сыновьями дома! А когда дети засыпают, тоже падаем без сил»;
«Сто лет никуда вместе не ходили. То школа, то кружки, то репетиторы. Не надо так, конечно», — согласились подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев впервые показал лицо сына Жанны Фриске.