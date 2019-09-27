«Смотрю с завистью»: Дмитрий Шепелев признался, что дети мешают его личной жизни

Дмитрий Шепелев разразился в Instagram откровенным постом о важности личного пространства при воспитании маленьких детей. Телеведущий поинтересовался у подписчиков, как и насколько часто они проводят время без сыновей и дочек наедине со вторыми половинами.

«Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех из них, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине вдвоем, я смотрю с завистью», — признался автор поста.

Бывший муж певицы Жанны Фриске воспитывает их совместного шестилетнего сына Платона. При этом Шепелев встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой растет семилетняя дочь. Семья живет под одной крышей. О том какие трудности это порождает, ведущий рассказал поклонникам.

«Недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей. Только вот незадача — до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле, никогда не доходят руки», — пожаловался шоумен.

Instagram @dmitryshepelev

Шепелев пришел к выводу: все рутинные заботы от прогулок с собаками до встречи детей из школы начинают приносить удовольствие после того, как ненадолго удалось вырваться из этого повседневного сценария.

«Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый» , — заключил ведущий.

Поклонники из числа семейных людей поддержали артиста и подтвердили, что имеют те же проблемы.

«Это такая редкость (свидание со второй половиной — прим.ред.), поэтому из этого делаем праздник. Накупаем вкусняшек, садимся в авто и (едем — прим.ред.) куда угодно»;

«С мужем и двумя сыновьями дома! А когда дети засыпают, тоже падаем без сил»;

«Сто лет никуда вместе не ходили. То школа, то кружки, то репетиторы. Не надо так, конечно», — согласились подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев впервые показал лицо сына Жанны Фриске.