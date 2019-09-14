Дмитрий Шепелев потерял супругу Жанну Фриске в 2015 году, и вот уже четыре года телеведущий один воспитывает их общего ребенка Платона. Родственники певицы до сих пор не имеют права общаться с сыном знаменитостей по неизвестным причинам. Раньше вдовец предпочитал не распространяться о личной жизни, однако с недавних пор стал все чаще рассказывать поклонникам о методах воспитания малыша и его привычках.

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Длительное время Дмитрий Шепелев скрывал от подписчиков лицо шестилетнего Платона. Однако теперь его мнение по поводу публичности изменилось. Телеведущий опубликовал в Instagram отрывок из телепередачи на федеральном канале, на котором показаны фотографии их с Жанной Фриске сына.

Instagram @dmitryshepelev

На съемках телепередачи 36-летний отец рассказал, что Платон — настоящий модник и предпочитает сам подбирать себе стильные образы.

«До сих пор я сам выбирал, в чем ему пойти, составлял look модный какой-то. А потом я понял, что настало время, когда он не со всем соглашается. У него уже есть свои представления о стиле. Он этим представления неукоснительно следует », — рассказал молодой папа.

Фанаты Дмитрия Шепелева, впервые увидевшие маленького Платона, отметили, что мальчик — настоящая копия мамы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Шепелев рассказал, как балует сына Жанны Фриске.