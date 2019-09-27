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  4. В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

, 11:31 60

Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из РФ в Европу, минуя транзитные страны.

Фото: www.globallookpress.com © Jan Koller

Глава польской государственной нефтегазовой компании GNIG Петр Вожняк заявил, что в случае использования «Газпромом» трубопровода Opal на полную мощность, избежать трагедии бы не получилось, передает портал Biznes Alert. По словам Вожняка, если бы российской компании не ограничили доступ к Opal, то юго-восток Польши остался бы без газа.

«Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей», — отметил Петр Вожняк.

Также глава нефтегазовой компании GNIG добавил, что теперь недостающие объемы топлива будут поступать в Польшу через украинскую территорию.

Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из РФ в Европу, минуя транзитные страны.

Ранее в бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа. По словам депутата Робби Шлунда, решение, принятое судом ЕС по газопроводу Opal, носит политический характер.

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В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

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