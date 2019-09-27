Андрей Малахов сожалеет, что его слова о гибели сына Маругова неверно поняли

Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова в передаче на федеральном телеканале о гибели сына миллиардера Александра Маругова неверно восприняли в Киргизии.

«В этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын», — написал журналист на сайте Starhit, главным редактором которого он является.

Андрей Малахов отметил, что правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства, так как перед законом все равны.

«Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», — подчеркнул телеведущий.

Александр Маругов разбился насмерть в страшном ДТП в ночь на понедельник, 8 июля 2019, в центре Москвы. На своем мотоцикле он врезался в автомобиль такси, в котором находился гражданин Киргизии Исламбек Акбаров. Александр скончался в больнице. Таксист серьезных повреждений не получил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского дипломата вызвали в МИД Киргизии после высказывания Андрея Малахова. Журналист предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в которой погиб сын российского миллиардера.