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Шумахер приехал на «Формулу-1» в Сочи

, 17:06 Эфирная новость 61

В Сочи официально стартовали заезды Гран-При России.

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Фото, видео: REUTERS/Maxim Shemetov, 5-tv.ru

Заезды Гран-При России в пятницу, 27 сентября, официально стартовали. В эти минуты идет квалификация «Формулы-3» — пилоты разыгрывают места на старте завтрашней гонки. К младшим дивизионам вообще особое внимание — там выступают сразу два Шумахера.

Ну а в «Формуле-1» главная интрига: сохранит ли Mercedes монополию на победы — пока в Сочи выигрывали только представители «Серебряных стрел». Российские фанаты ждут чуда от Даниила Квята.

В этом году в группе поддержки российского пилота «Формулы-1» даже «Русские Витязи». Пилоты в небе покажут пилотам на земле, что такое скорость на сверхзвуке. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Прихода с подробностями в репортаже из Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем основная интрига этапа «Формулы-1» в Сочи.

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